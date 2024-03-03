На Ставрополье полицейский из ревности разбил бутылку об голову коллеги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Ипатово Ставропольского края 22-летний сотрудник ДПС разбил бутылку об голову коллеги в кафе, где тот отмечал 23-й день рождения, передает Telegram-канал SHOT. В итоге у именинника диагностированы резаные раны шеи, лица и ушей.

Нападавший явился в заведение без приглашения. А привело его туда чувство ревности. Он давно был уверен, что супруга изменяет ему с коллегой по службе. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство.

Ранее в Калининграде участковый до смерти забил палкой супругу, которую ревновал к своему коллеге. Известно, что в браке семья воспитывала троих детей. Женщина скончалась в машине скорой помощи, которую на место вызвал сам супруг. Мужчину арестовали до 1 апреля. Ему инкриминируют статью о причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

До этого суд в Уфе приговорил к трем годам и восьми месяцам лишения свободы полицейского Умара Татриева, который издевался над женой и детьми. Прокурор при этом просил для обвиняемого пять лет колонии общего режима. Мужчина на протяжении десяти лет систематически избивал супругу, мог швырнуть ее об стену и угрожал отнять детей в случае развода.