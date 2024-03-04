В Подмосковье мужчина порезал женщину за оскорбление жены и попал на видео СК возбудил дело после нападения мужчины с ножом на женщину в Видном

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Видном мужчина избил знакомую и нанес ей три ножевых ранения за оскорбление жены, сообщает управление Следственного комитета по региону. Инцидент произошел у кафе в Советском проезде и попал на камеру видеонаблюдения. Возбуждено дело по факту попытки убийства.

2 марта 2024 года утром <...> нанес своей знакомой не менее трех ударов ножом в область головы и туловища. Конфликт произошел из-за того, что женщина оскорбила супругу обвиняемого, — говорится в сообщении.

Потерпевшей оказана медицинская помощь, сейчас она находится на стационарном лечении. Следствие ходатайствовало в суд об аресте обвиняемого. И он, и пострадавшая — граждане Узбекистана.

Ранее во время открытия мемориальной доски летчику-штурмовику Герою СССР Генриху Гофману в Москве мужчина напал с ножом на организатора мероприятия. На кадрах с камеры видеорегистратора видно, как злоумышленник подходит к человеку и наносит удар по лицу. Стоящий рядом наряд полиции сразу же скрутил нападавшего.

За несколько дней до этого тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили на лестничной площадке жилого дома во 2-м микрорайоне Зеленограда. Личность и возраст погибшего не раскрываются. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства его смерти.