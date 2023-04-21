В общежитии МГУ стали раздавать повестки DOXA: в общежитии МГУ раздают повестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал DOXA сообщает, что студентам МГУ в общежитии вуза стали раздавать повестки. По данным интернет-журнала, повестки выдают коменданты общежития.

В общежитии ДАС МГУ Москвы раздают повестки, сообщают читательницы DOXA, — указано в сообщении.

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли повестки до призывников.

Президент России Владимир Путин 14 апреля подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.