В МЧС опровергли сообщение о возгорании заправки во Внуково

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В МЧС России опровергли NEWS.ru появившиеся в СМИ сообщения о возгорании на заправочном комплексе в аэропорту Внуково. Ранее источник в экстренных службах сообщил, что cилы и средства пожарных направлены по третьему рангу сложности из пяти возможных.

Пожарные выехали на отработку сигнализации. Проверяют. Загорания не было. Сигнализация сработала. Сейчас выясняют, что случилось, — сообщили в столичном МЧС.

Ранее сообщалось, что на стоянке № 208 московского аэропорта Шереметьево вспыхнул пожар. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание при заряде бортовых аккумуляторов, авиатехника не пострадала. По словам представителя воздушной гавани, огонь был потушен, никто не пострадал. Позже сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта и расписание полётов: рейсы задержаны не были, аэропорт работает в штатном режиме.

В декабре прошлого года в аэропорт Шереметьево поступило сообщение, что более 20 самолётов, находящихся на территории воздушной гавани, «заминированы». О бомбах сообщил неизвестный в анонимном письме, которое пришло на электронную почту аэропорта. Тревога оказалась ложной. В том же месяце в Шереметьево загорелся автомобиль наземных служб. Водитель выгружал наборы питания для пассажиров, в это время в салоне машины произошло короткое замыкание.