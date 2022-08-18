В МЧС исключили повторение в Москве смога 2010 года В МЧС исключили угрозу повторения в Москве смога 2010 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном главке МЧС подтвердили отсутствие угрозы повторения в регионе смога 2010 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Подчеркивается, что ситуация с природными пожарами находится под контролем, возгорания ликвидируются максимально оперативно. Ранее в службах мониторинга также исключили стихийные последствия 12-летней давности.

На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет, — сообщили в МЧС.

Ранее жители нескольких районов Москвы пожаловались на сильный запах гари и смог. Как уточнили NEWS.ru в столичном главке МЧС РФ, задымлений в самой Москве не обнаружено. По данным спасателей, причиной стали действующие очаги лесных пожаров в Рязанской области. Позднее пелена распространилась с юга и юго-запада столицы в центральные и северные районы.

В Мосэкомониторинге предположили, что уровень загрязнения, который сейчас на 30% выше нормы, снизится за счет перемешивания воздушных масс. Синоптики при этом отметили, что ветер, несущий дым из Рязани в Москву, не прекратится в ближайшие двое суток.

Летом и в начале осени 2010 года на значительной части территории России полыхали сильнейшие природные пожары, вызванные аномальной жарой. Жителям столицы то лето запомнилось тяжелой пеленой дыма от горящих торфяников. Они раскупали марлевые повязки и респираторные маски, а у кого была возможность — уезжали на дачи или за границу.