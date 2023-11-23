В Люберцах умерла четырехлетняя девочка, чье платье вспыхнуло от плиты SHOT: полиция проводит проверку из-за смерти четырехлетней девочки в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, чье платье загорелось от конфорки на плите, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, ребенок получил 72% ожогов тела, врачи боролись за ее жизнь две недели, но безуспешно — у малышки отказали почки. Полиция проводит проверку.

По данным SHOT, трагедия произошла в деревне Павлищево под Можайском в Московской области. 26-летняя мать ненадолго отошла в комнату, а девочка на кухне залезла на табуретку и потянулась к гарнитуру над газовой плитой. В это время на плите кипятился чайник, и девочка задела конфорку подолом. Сообщается, что платье на малышке вспыхнуло моментально. Ребенка госпитализировали и в этот же день доставили вертолетом в ожоговое отделение больницы в Люберцах, подключив к аппарату ИВЛ. Врачи пытались нормализовать состояние пострадавшей в течение двух недель, но утром в четверг, 23 ноября, она скончалась.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Черноголовке 15-летняя школьница проглотила 15 магнитных шариков. Ее госпитализировали в один из областных стационаров. Магниты смогли обнаружить на рентгене в тонком кишечнике. Медикам предстоит провести операцию по извлечению инородных предметов.