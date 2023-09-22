В московской каморке обнаружили труп человека по фамилии Каморкин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каморке на Химкинском бульваре в Москве обнаружили тело пенсионера по фамилии Каморкин, мужчина умер сидя, сообщает MK.ru. По данным издания, в такой позе усопший пробыл два года.

Квартира, в которой был прописан Владимир Каморкин была муниципальной и ее никто не навещал, поскольку у погибшего, рожденного во времена Великой Отечественной войны, не осталось родственников.

По информации MK.ru, за все время туда наведывались дважды. Первый раз летом, когда в жилище прорвало канализационную трубу. Коммунальные службы устранили аварию, вынесли мебель, а квартиру «замуровали». Жильца при этом в ней не было.

Второй раз в квартиру пришли, чтобы очистить ее от хлама и заселить в нее дворника. Однако, когда коммунальщики открыли встроенный в стену самодельный шкаф, покрытый фольгой, то обнаружили мумифицированный труп Каморкина.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Нидерландах опознали тело гражданина России спустя 10 лет после его смерти. В 2013 году в реке в Амстердаме было обнаружено тело коллекционера из РФ Александра Левина. Труп был завернут в синий пакет. Его нашли в водах недалеко от центрального вокзала.

В мае в Стокгольме в районе Сольна нашли труп 25-летнего британского военного, который участвовал в крупных военных учениях Aurora 23, завершившиеся в том же месяце. По подозрению в убийстве были задержаны его сослуживец и трое граждан Швеции в возрасте от 20 до 30 лет.