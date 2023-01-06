В Нидерландах опознали тело россиянина спустя 10 лет

Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Сотрудники полиции в Нидерландах опознали тело гражданина России спустя 10 лет после его смерти, передают журналисты Telegraaf. В 2013 году в реке в Амстердаме было обнаружено тело коллекционера из РФ Александра Левина. Труп был завернут в синий пакет. Его нашли в водах недалеко от Центрального вокзала.

Изучение дела возобновилось в прошлом году, работой занялись специалисты отдела по расследованию нераскрытых дел. В итоге эксперты идентифицировали жертву как российского предпринимателя Левина.

В настоящий момент нидерландские правоохранители не контактируют с российской стороной в связи с военной операцией на Украине. В полиции рассчитывают, что родственники покойного свяжутся с ними после обнародования имени.

Как уточняют журналисты, россиянин занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 году его осудили за контрабанду. По имеющейся информации, в Амстердаме Левин проводил много времени.

После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследование идет до сих пор.

Ранее стало известно, что гражданин России Иванченко С. пытался сделать селфи и погиб в Анталии. Молодой человек не удержался на скале и сорвался в пропасть с 35-метровой высоты в каньоне Кепрюлю.