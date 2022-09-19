В Институте органической химии в Москве взорвалась колба

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В Институте органической химии на Ленинском проспекте в Москве взорвалась колба, сообщили NEWS.ru в МЧС столицы. Согласно информации ведомства, пострадавших нет, очагов возгорания не обнаружено.

Сегодня в 17:25 поступила заявка по адресу Ленинский проспект 47 стр.1. После прибытия расчетов спасателей была произведена разведка, по результатам которой очагов возгорания не обнаружено. Пострадавших по предварительной информации нет, — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, при взрыве колбы пострадал лаборант, у него порезаны руки и пальцы.

Ранее семь человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в на острове Ньюфаундленд в Канаде. Предприятие расположено в 150 километрах от административного центра острова, города Сент-Джонс.

В начале июля на территории BДНХ в Москве взорвался газовый баллон. В результате ЧП травмы получили двое рабочих. В апреле аналогичный инцидент произошёл в подмосковном Ступино. В результате два этажа здания были разрушены, ещё один оказался повреждён. Погибли шесть человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что восстановление дома может занять от шести до восьми месяцев.