В ГИБДД сообщили о прекращении выдачи водительских прав 26 июня ГИБДД Москвы приостановит выдачу водительских прав 26 июня по техническим причинам

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

В Госавтоинспекции Москвы сообщили о приостановке выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств 26 июня. Ограничение связано с техническими работами, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

В ГИБДД подчеркнули, что все остальные виды услуг, не связанные с работой информационной системы, будут предоставлять в прежнем режиме.

Те граждане, которые были записаны на прием на 26 июня, могут обратиться за услугами в электронном виде или очно в один из последующих дней в порядке живой очереди.

Ранее стало известно, что столичная ГИБДД начала выдавать водителям регистрационные знаки с новым кодом региона 977. До этого, в течение пяти лет (с 2017 года) машинам в Москве присваивали регистрационные знаки с кодом 799. Сотрудники ведомства напомнили, что по ГОСТу на автомобильных номерах может использоваться определенное число кодовых буквенных символов: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У.