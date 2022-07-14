В центре Москвы дерево упало в квартиру жилого дома

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В центре Москвы дерево упало в одну из квартир жилого дома, передает РЕН ТВ. На месте работают экстренные службы. Инцидент произошел в Малом Каретном переулке. Никто из жителей не пострадал. В квартире находился 12-летний ребенок, он отделался испугом. По словам женщины, проживающей в квартире, дерево пробило окно детской комнаты, когда она отводила в сад младшего ребенка.

Я пришла домой, дерево лежит у нас в окне. Окно разбито, — поделилась девушка.

Она добавила, что намерена обратиться в суд в связи с инцидентом.

На Москву и Подмосковье 10 июля обрушился ураган. Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил гибель одного человека в результате удара стихии, еще 10 москвичей госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Момент гибели еще одного москвича попал на видео: он погиб на Украинском бульваре в результате падения дерева, вырванного с корнем ураганным ветром.