Политолог объяснил, что даёт участие в муниципальных выборах Политолог Данилин: участвуя в муниципальных выборах, можно улучшить качество жизни

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Участие в муниципальных выборах дает гражданам возможность улучшить качество жизни, заявил политолог, член ОП Москвы и руководитель Центра политического анализа Павел Данилин. Он пояснил, что муниципальный депутат взаимодействует и с жителями столицы, и с властными структурами, поэтому он способен повлиять на формирование комфортной городской среды, пишет «Царьград».

Выборы муниципальных депутатов — это возможность для граждан прямо влиять на улучшение качества жизни в их районе. Надо сказать, что люди начали это осознавать: наметилась тенденция к повышению политической активности горожан. <...> То есть, жители небезразличны к политической жизни, и в том числе к муниципальным выборам, — отметил эксперт.

На грядущих выборах в Москве будет предусмотрено 1417 мандатов, в то время как претендовать на них будут 6259 человек (конкуренция составит примерно пять человек на место). По словам политолога, будет обеспечено широкое представительство, прогнозируемая явка составляет 20%, что почти в два раза превышает показатель предыдущих выборов.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ранее объяснил, зачем в Москве проводятся муниципальные выборы. Он заявил, что муниципальный депутат — важный человек для каждого жителя города Москвы, поскольку именно от него зависит решение социально-хозяйственных проблем, поэтому каждый неравнодушный житель столицы должен отдать свой голос на выборах.