У уличных фотографов Москвы изъяли сов, приматов и питона В 2022 году полиция забрала у уличных фотографов в Москве 43 животных

Фото: Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

В 2022 году столичная полиция изъяла у уличных фотографов 43 животных, с которыми те предлагали сняться, сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы в Telegram. По словам представителей ведомства, чаще всего жителям и гостям столицы давали фотографироваться с совами — всего спасли 37 птиц. Также в списке изъятых животных оказались три ястреба, два примата и змея.

Более 40 случаев незаконного использования уличными фотографами животных удалось пресечь в 2022 году. В Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в прошлом году поступили 37 сов, три ястреба, два примата и один питон, которые использовались как реквизит для уличной фотосъемки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что все птицы, которые поступили на реабилитацию, находились в плачевном состоянии: из-за нахождения в клетках совы поломали крылья и потеряли перья, а из-за неправильного приема пищи у них сточились клювы. Кроме этого, птицы пребывали в стрессе от съемок на улицах города. Представители городского хозяйства Москвы пообещали вернуть зверей в природные места обитания после курса реабилитации.

В мае 2022 года руководитель центра помощи диким животным «Инстинкт» Любовь Томирис рассказала, что жители Красноярска в поселке Верхняя Базаиха отбили маленького совенка от атаковавшей его стаи ворон. По ее словам, хищные птицы вывихнули правое крыло детенышу.

В том же месяце директор благотворительного фонда «Подари свою доброту» Ольга Новоселова рассказала о подвиге девятилетнего Андрея Шакирова из города Березовского, который смог пролезть в десятиметровую узкую трубу и вытащить оттуда пятерых застрявших щенков. По ее словам, в трубе было настолько узко, что залезть туда мог только совсем маленький ребенок.