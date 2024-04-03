Тело директора Domino Pizza нашли в подсобке пиццерии в Москве SHOT: тело директора Domino Pizza нашли в подсобке пиццерии в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директора Domino Pizza нашли в подсобном помещении пиццерии в Москве мертвым и с гематомой на голове, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел 2 апреля.

По данным SHOT, повар пиццерии на улице Федосьино накануне днем спустился в подсобку и нашел тело 23-летнего директора точки Александра Г. Сотрудники экстренных служб обнаружили на голове погибшего гематому. Как сообщил Telegram-канал, около тела в мусоре лежал пакет с веществом светлого цвета, которое отправили на экспертизу.

В SHOT сообщили: согласно предварительным данным, директор пиццерии умер от передозировки, но точную причину гибели установит судмедэкспертиза. Начата проверка.

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