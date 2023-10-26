Суд продлил арест фигуранту дела, связанного с убийством Татарского Суд продлил арест Касинцеву, укрывшего Дарью Трепову после теракта

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Второй Западный окружной военный суд продлил до 18 апреля домашний арест Дмитрию Касинцеву, сообщает ТАСС. Он укрывал у себя Дарью Трепову после теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Также фигуранту сохранили ранее установленные запреты и ограничения.

Материалы уголовного дела в отношении Треповой и Касинцева поступили в суд в минувшую пятницу, 20 октября. По версии следствия, женщина вошла в состав организованной группы для совершения теракта, разделяя оппозиционные взгляды неустановленных соучастников о проведении спецоперации на Украине. Основной целью теракта являлась дестабилизация органов государственной власти, а также принуждение их к окончанию СВО.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что за организацией убийства военкора стоит Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что за последние 20 месяцев СБУ и ее военный аналог ГУР совершили десятки убийств российских чиновников, предполагаемых украинских коллаборационистов, военных офицеров за линией фронта и видных сторонников военных действий глубоко внутри России.

Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник назвал данную статью дешевой попыткой «отмазать» спецслужбы США от причастности к этим и другим преступлениям. По его словам, американским властям важно, чтобы их спецслужбы оставались незапятнанными.