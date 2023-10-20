Дело обвиняемой в убийстве военкора Татарского поступило в суд Дело Треповой и ее сообщника поступило для рассмотрения в военный суд

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Дарья Трепова

Материалы уголовного дела Дарьи Треповой и ее предполагаемого сообщника, Дмитрия Касинцева, обвиняемых в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, поступило для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд, сообщает ТАСС. Отмечается, что дата рассмотрения пока не назначена.

Дело Треповой и ее предполагаемого соучастника, Дмитрия Касинцева, поступило в суд и зарегистрировано в установленном порядке. Оно еще не распределено судье, поэтому дата рассмотрения пока не назначена, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Трепова вошла в состав организованной группы для совершения теракта, разделяя оппозиционные взгляды неустановленных соучастников о проведении спецоперации на Украине. Основной целью теракта являлась дестабилизация органов государственной власти, а также понуждение их к окончанию СВО.

Следователи отмечают, что Трепова представлялась чужим именем и неоднократно посещала выступления Татарского с целью заслужить его доверие. В апреле 2023 года она передала ему замаскированное под статуэтку взрывное устройство. В результате подрыва военный корреспондент скончался на месте.

Следственный комитет РФ объявил о завершении расследования уголовного дела об убийстве Татарского 10 октября. Обвинения предъявлены не только Треповой, но и Касинцеву. Его обвиняют в укрывательстве Треповой после совершения теракта.