Суд арестовал таможенников, попавшихся на крупной взятке Басманный суд Москвы арестовал чиновников ФТС Беглова и Алеева по делу о взятке

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Приставы вводят начальника специализированного таможенного поста центральной акцизной таможни Александра Алеева в здание Басманного суда Москвы

Басманный суд Москвы арестовал начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева и замначальника Центрального таможенного управления ФТС России Александра Беглова по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Алееву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 29 суток, — заявили в суде.

Алеев обвиняется по двум эпизодам получения взятки.

Беглов, которого также арестовали на срок около двух месяцев, обвиняется в получении взятки и посредничестве. Обоим чиновникам ФТС грозит более 10 лет тюрьмы.

Также под стражу заключили предпринимателя Артема Бережного, обвиняемого в даче взятки. Предпринимателя Дмитрия Красногорского, который обвиняется в посредничестве, отправили под домашний арест. Красногорский признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

О задержании высокопоставленных сотрудников ФТС стало известно 24 марта. По данным ТАСС, по месту проживания и работы чиновников были проведены обыски. По сообщениям СМИ, Беглова и Алеева подозревают в получении взятки от двух предпринимателей на сумму 3,8 млн рублей.