«Стокилограммовый пушистый ребенок»: Московский зоопарк показал игры панд Московский зоопарк показал разбивающих первый лед в бассейнах панд

Фото: City News Moskva/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал забавное видео с пандами Жуи и Диндин, которые резвятся в заснеженных вольерах. У зверей есть бассейны, которые сейчас покрылись тонким льдом, и медведи вовсю развлекаются, ломая этот лед. Видео опубликовано в Telegram-канале «МосЗоо».

На первом ролике видно, как медведь Жуи носится по вольеру, забегает в бассейн и прыгает по воде, ломая лед. Разбив тонкую корку, совершенно довольный зверь вприпрыжку уносится куда-то по своим делам.

Озорной Жуи ломает первый лёд в своём бассейне. Прямо как ребёнок, стокилограммовый пушистый ребёнок, — говорится в подписи к ролику.

На втором видео запечатлена медведица-панда Диндин. Она уже разобралась со льдом и резвится, играясь с бревнышками. Панда катает поленья по вольеру, демонстрируя при этом невероятную ловкость.

А это вольер Диндин. Она уже сломала лёд в бассейне и играет с бревнышками, — подписано видео.

Китайские панды Жуи и Диндин в июле этого года отметили свои дни рождения. Жуи исполнилось шесть лет, Диндин — пять. Панды были переданы в Московский зоопарк в 2019 году в честь 70-летия дипломатических отношений России и Китая.

Ранее Московский зоопарк опубликовал забавное видео с пандой Жуи, где он исполняется самые настоящие акробатические трюки. На кадрах медведь крутится через перила деревянного настила, кувыркается, а затем резво убегает.