Стало известно, когда в Москве уменьшится смог В Гидрометцентре сообщили, что смог в Москве начнет уменьшаться 25 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концентрация смога в московском регионе может снизиться уже 25-26 августа, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, это будет обусловлено сменой направления ветра — он станет южным, а потому смог может переместиться в другие регионы, которые находятся южнее Рязанской области.

В среду ветер будет еще юго-восточным, а затем он изменит направление, станет более южным. В связи с этим можно ожидать уменьшения концентрации смога в столичном регионе, начиная с четверга-пятницы, так как Рязанская область находится как раз на юго-востоке, — рассказал Вильфанд.

Также он подчеркнул, что москвичам не стоит паниковать из-за смога, поскольку его концентрация в воздухе ни разу не превысила максимально допустимую, а потому он не причинит тяжелый вред здоровью.

Накануне сообщалось, что площадь лесных пожаров в Рязанской области превысила 180 га. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется жаркой погодой и порывистым ветром. В МЧС добавили, что в тушении пожаров задействованы 17 воздушных судов. К настоящему времени они в общей сложности сбросили на очаги возгораний свыше 15 тонн воды.

В Роспотребнадзоре сообщили, что дымка и запах гари, возникшие в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской и Владимирской областях, не представляют опасности для здоровья горожан.