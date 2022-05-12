Стало известно, когда в Москве начнут отключать отопление Заместитель мэра Бирюков: отключать отопление в Москве начнут 14 мая

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Отопление в Москве начнут отключать 14 мая. Об этом сообщил РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков. Он уточнил, что завершение отопительного сезона займёт три дня.

В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы, — сказал Пётр Бирюков.

Он добавил, что предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов. Работы буду проводиться поэтапно: сначала отопление отключат в промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

После этого начнется подготовка тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что с четверга, 12 мая, Москву ждёт дождь и облачная погода. Именно в этот день в столице прогнозируется наиболее сильный дождь, затем будут небольшие осадки. Они продлятся до следующего вторника — до 17 мая.