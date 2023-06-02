Стало известно, когда пройдут выборы мэра Москвы Выборы мэра Москвы предлагается назначить на 10 сентября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выборы мэра Москвы предлагается назначить на 10 сентября, информация об этом опубликована на сайте Московской городской думы. Решение о назначении дня голосования должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Проект постановления о назначении выборов мэра Москвы внесен на рассмотрение в Мосгордуму.

19 мая стало известно, что действующий мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия». Два первых раза он участвовал в выборах как самовыдвиженец.

В столичном отделении ЕР пояснили, что выдвижение Собянина пройдет на партийной конференции, ее дата станет известна после старта кампании. Такое решение столичного градоначальника глава московского отделения ЕР и зампред Госдумы Петр Толстой объяснил его тесной связью с партией. ЕР является партией президента, вокруг которой консолидируется общество, добавил он.

Согласно данным последнего исследования Russian Field, Сергея Собянина готовы поддержать сейчас 67% всех опрошенных и 74% тех, кто собирается участвовать в выборах.