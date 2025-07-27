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27 июля 2025 в 05:43

Стало известно, как террористы подожгли здание «Крокуса»

Террористы использовали пять бутылок с бензином для поджога «Крокуса»

Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек Церемония открытия мемориала жертвам теракта в ‭«Крокус Сити Холле». Террористический акт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Погибли 145 человек Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следствие раскрыло новые детали трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл». По данным РИА Новости, террористы принесли с собой пять бутылок с бензином, которые использовали для поджога.

Четверо нападавших — Рачабализода, Мирзоев, Файзов и Фаридуни — разлили горючее по залу и подожгли его с помощью газовых зажигалок. Это вызвало возникновение сразу пяти очагов пожара, которые охватили все помещение.

Ранее стало известно, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» употребили наркотик, чтобы притупить страх перед атакой. По данным следствия, речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидокрами Рачабализоде.

Также выяснилось, что организаторы теракта в «Крокусе» действовали в интересах политического руководства Украины. Из материалов дела следует, что главы двух террористических ячеек «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) направляли преступников на совершение теракта.

Кроме того, стало известно, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Алишера Касимова, которого обвиняют в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл». Речь идет о квартире в Красногорске и машине.

Крокус Сити Холл
терроризм
преступники
Следственный комитет
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