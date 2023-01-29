«Союзмультфильм» и Star Wars: как в Москве прошел фестиваль поп-культуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con

Фестиваль поп-культуры и косплея Bubble Comics Con прошел в Москве 28 января. Зрители увидели бои на световых мечах от студии «Саберфайтинг Арт», встретились с актерами сериала «Король и Шут» и самим солистом группы Андреем Князевым, поучаствовали в викторинах.

Также посетителям фестиваля показали эксклюзивные фрагменты из аниме, трейлер сериала «Воскресшие» и презентовали новые проекты «Союзмультфильма». Гости смогли пообщаться с книжным блогером Энтони Юлаем, редакцией «Навигатора Игрового Мира» и актерами сериала «Вампиры средней полосы».

Подробнее о том, как все прошло, — в фотогалерее NEWS.ru.