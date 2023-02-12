Собянин объяснил, почему в Москве стали реже воровать автомобили Собянин: благодаря комплексам фотовидеофиксации кражи машин сократились на 93%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры наружного наблюдения

В Москве на 93% сократилось число автомобильных краж после запуска комплексов фотовидеофиксации, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Так, в 2022 году было зафиксировано 948 случаев угона, в то время как в 2012 году — 13 тысяч.

В Москве почти четыре тысячи камер фотовидеофиксации. И помимо контроля соблюдения ПДД, они помогают правоохранителям проследить маршрут угнанной машины и оперативно принять меры. Нейросеть автоматически сверяет автомобили и их номера на соответствие учетным данным, — написал Собянин.

В Москве с 2012 года начали повсеместно устанавливать стационарные дорожные камеры. На протяжении 10 лет они фиксируют превышение скорости и нарушения дорожной разметки, а также следят за проездом машин на запрещающий сигнал светофора и выездом за стоп-линию.

В октябре прошлого года сообщалось, что департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен доработать систему единого центра хранения данных (ЕЦХД). Предполагалось, что после доработки другие регионы России смогут передавать видео с собственных уличных камер московскому дата-центру для последующей обработки.