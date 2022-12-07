Собянин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в Москве Собянин назвал провокацией сообщения о второй волне мобилизации

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сообщения о «второй волне мобилизации» провокацией. В эфире телеканала ТВЦ он назвал фейком сообщения о продолжающемся призыве в столице и подчеркнул, что их целью является «создание тревожного состояния у населения».

И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовывать, что «завтра будет вторая волна» — она постоянно барражирует. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это просто делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, — заявил Собянин.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 19-летний молодой человек выпрыгнул из окна военкомата, чтобы избежать призыва на срочную службу. Канал отмечал, что в результате он травмировался и был доставлен в больницу. В Минобороны пока не комментировали это сообщение.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека ранее заявил, что на сегодняшний день разговоры о новой волне мобилизации не имеют смысла. Он подчеркнул, что дополнительные мобилизационные мероприятия не несут смысла не только для государства, но и для Минобороны РФ.