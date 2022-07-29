СК назвал одну из версий причин пожара в столичном хостеле СК: причиной пожара в хостеле в Москве могла стать неисправность электропроводки.

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Последствия ночного пожара в хостеле на Алма-Атинской улице

Следователи рассматривают несколько версий пожара в хостеле на юге Москвы, при котором погибли восемь человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, которые приводит РБК, в качестве одной из основных версий называют неисправность электропроводки.

Для установления точных причин [возгорания] назначены судебные экспертизы. Следователи допрашивают руководство хостела, — заявила Иванова.

Пожар произошел в ночь на 29 июля в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров, стало известно, что пожар унес жизни восьми человек. Люди, вероятно, погибли от отравления угарным газом. В МЧС первоначально заявили, что при пожаре также пострадали три человека.

Очевидица пожара рассказала, что проснулась ночью от звука выбитых стекол. Женщина сначала подумала, что хулиганы бьют стекла у припаркованного автомобиля, однако потом услышала страшные крики и увидела клубы густого дыма, поднимающегося с балкона.

Жильцы дома на Алма-Атинской улице заявили, что происшествие стало ожидаемым исходом работы хостела, так как в нем не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария, из-за чего соседи страдали от тараканов и клопов.