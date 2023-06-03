Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании в выходные Синоптик Шувалов заявил, что в выходные в Москве резко похолодает

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Москву в предстоящие выходные ждет похолодание, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, к субботе столбик термометра встанет на отметке в 12–14 градусов, однако осадков не ожидается.

Холодный фронт, который наступит еще в пятницу, принесет холода и в выходные. Так, нас ожидает сильный порывистый ветер. А к субботе столбик термометра встанет на отметке в 12–14 градусов, — заявил Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. Согласно сообщениям синоптиков, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в столичном регионе в начале июня ожидаются шквалистые ветры и ураганы. Эксперт пояснил, что именно в этот период в Москве наблюдается такая погода из-за перемещения воздушных масс разной температуры и влажности.