Синоптик оценил вероятность «адского зноя» в Москве Синоптик Тишковец опроверг вероятность сорокаградусной жары в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Синоптик Евгений Тишковец опроверг вероятность сорокаградусной жары в Москве. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что конец июля и весь август в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшим превышением температурной нормы.

Вероятность сорокаградусной жары в Москве нулевая. Рекорд летного зноя был зафиксирован в 2010 году, тогда температура достигла 38,2 градуса по Цельсию. По прогнозу, финал июля и августа будут теплыми с превышением нормы на несколько градусов. Но экстремальная жара, охватившая Европу, не прогнозируется, — сказал синоптик.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин ранее сообщил, что вероятность наступления сорокаградусной жары в Москве не равна нулю. По его словам, столица может повторить судьбу Лондона и столкнуться с изнуряющим зноем.

До этого в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Синоптики прогнозировали повышение температуры до +32 градусов.