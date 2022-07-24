Синоптик Евгений Тишковец опроверг вероятность сорокаградусной жары в Москве. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что конец июля и весь август в столичном регионе ожидается теплая погода с небольшим превышением температурной нормы.

Вероятность сорокаградусной жары в Москве нулевая. Рекорд летного зноя был зафиксирован в 2010 году, тогда температура достигла 38,2 градуса по Цельсию. По прогнозу, финал июля и августа будут теплыми с превышением нормы на несколько градусов. Но экстремальная жара, охватившая Европу, не прогнозируется,сказал синоптик.

Эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин ранее сообщил, что вероятность наступления сорокаградусной жары в Москве не равна нулю. По его словам, столица может повторить судьбу Лондона и столкнуться с изнуряющим зноем.

До этого в Москве был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Синоптики прогнозировали повышение температуры до +32 градусов.