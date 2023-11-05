SHOT: трое пострадали при стрельбе в ресторане в центре Москвы

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По его информации, три человека пострадали. Как выяснил канал, примерно в 19:00 огонь открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной.

Согласно данным SHOT, на место происшествия уже прибыли экстренные службы. Предварительную информацию о трех пострадавших подтвердили РИА Новости в экстренных службах, при этом источник в правоохранительных органах сообщил, что раненых нет.

Никто не пострадал. Конфликт произошел между гостями заведения, — сказал собеседник.

По данным РЕН ТВ, госпитализировали четверых. Канал назвал их фамилии, все четверо — мужчины.

Накануне полиция Санкт-Петербурга задержала шестерых человек после стрельбы в рюмочной на Сенной площади. У них изъят травматический пистолет «Оса» ПБ-4, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрельба произошла в ходе конфликта между двумя компаниями посетителей. По предварительным данным, один из участников ссоры сделал не менее четырех выстрелов, после чего оппоненты отобрали у него пистолет и скрылись.

По горячим следам были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 22 до 42 лет и 22-летняя женщина. По словам владельца пистолета, он открыл стрельбу, поскольку опасался за свою жизнь. Он утверждает, что стрелял в воздух и в землю. При этом известно, что один из участников ссоры получил огнестрельное ранение предплечья.

До этого сообщалось, что трое подросток устроили стрельбу в метро Северной столицы. Они обстреляли из газового пистолета одного их пассажиров. Школьников задержали, СКР проводит проверку по статье о хулиганстве.