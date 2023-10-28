SHOT: отец помог сыну скрыться на машине от пункта сбора на службу

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Москве ищут призывника, которому отец помог сбежать на автомобиле от пункта сборов на службу, машина объявлена в розыск, пишет Telegram-канал SHOT. Новобранцу в числе других предстояло отправиться в Севастополь.

Когда их доставили к пункту сбора, 22-летний мужчина ринулся к припаркованному белому внедорожнику Lexus, за рулем которого был, предположительно, отец уклониста, отмечает Telegram-канал. И родитель, и молодой человек скрылись.

Ранее СК РФ раскрыл данные об уголовных делах в отношении уклонистов из Центральной Азии. По Москве возбудили 22 таких дела. Фигуранты ранее получили гражданство России. В комитете отметили, что более 80 человек, получивших российские паспорта, уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее предложил лишать гражданства иностранцев, которые уклоняются от службы в армии после получения российского паспорта. При этом он назвал авторитетным вопрос о направлении натурализованных граждан в зону проведения специальной военной операции.

В августе полиция Санкт-Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших российское гражданство. В региональном главке МВД пояснили, что проверка того, как мигранты после получения паспорта РФ исполняют обязанность воинской службы, является «новой опцией» профилактических рейдов.