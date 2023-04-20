Сбой произошел на Кольцевой линии метро в Москве Интервалы движения на Кольцевой линии в метро Москвы увеличены из-за проверки инфраструктуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве увеличены интервалы на Кольцевой линии метро по направлению против часовой стрелки, передает департамент транспорта столичной мэрии. Технические службы проверяют инфраструктуру.

На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки для проверки инфраструктуры, — сообщает оперативный Telegram-канал Дептранса.

В 12:49 канал опубликовал сообщение, что движение на линии вводится в график.

18 апреля утром дважды прерывалось движение на Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Оба раза в департаменте пояснили, что сбои связаны с проверкой составов.

28 марта в Москве бдительный пассажир обратил внимание на предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место полицейские оцепили место и убедились, что это всего лишь жидкая конфета, стилизованная под гранату.

В феврале на входе на одну из стаций московского метро был задержан подросток, у которого в рюкзаке обнаружили шесть страйкбольных гранат. Сотрудники подземки сообщили о находке в СК и Центр противодействия экстремизму МВД.