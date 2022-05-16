Россиянина и белоруса осудили за попытку контрабанды деталей к Ми-24

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане России и Белорусии приговорены Преображенским судом Москвы к двум и трём годам колонии. Такое наказание двое мужчин получили за попытку контрабанды деталей к военному вертолёту Ми-24 в Польшу, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК России (контрабанда вооружения, иной военной техники), Преображенским районным судом города Москвы Зеленин Р. А. и Станкевич Г. М. приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и два года соответственно, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговоры вступили в законную силу, — сообщили в УФСБ.

Как сообщает следствие, гражданин РФ Зеленин и гражданин Белоруссии Станкевич планировали незаконно приобрести комплектующие к военным вертолётам Ми-24, после чего хотели переправить их в Польшу. Сотрудники ФСБ России в ходе проведённой контролируемой закупки задержали фигурантов.

Ранее таможенники Ставропольского края пресекли канал контрабанды боеприпасов из России в США. В почтовых отделениях сотрудники ФСБ изъяли 11 международных посылок, в которых находились 46 магазинов к автоматам и пулемётам Калашникова.