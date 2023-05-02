На почте во Внуково нашли автоматы Калашникова в посылке

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В столичном аэропорту Внуково сотрудники логистического центра «Почты России» обнаружили в одной из посылок четыре автомата, сообщает Telegram-канал Mash. По данным Telegram-канала «112», оружие похоже на автоматы Калашникова, на место выехали оперативные службы.

Как сообщает Mash, оружие было отправлено обычной посылкой и запаковано в мешок. Если подтвердится, что оружие боевое, в отношении отправителя и адресата будут возбуждены уголовные дела, уточняет «112».

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции и ФСБ задержали местного жителя, который пытался продать пять гранат РГД-5. Перед сделкой мужчина выкрутил запалы у снарядов.

До этого в Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у одного из пассажиров нашли гранату. Боеприпас обнаружили во время досмотра. Также гранату обнаружили под опорой ЛЭП на востоке Москвы. Снаряд, похожий на гранату РГД-5, нашли в лесополосе недалеко от МКАД в районе Ивановское.