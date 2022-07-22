Россиян накормят узбекским пловом на туристическом форуме «Путешествуй!»

С 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ пройдет туристический форум «Путешествуй!», страной-партнером выступит Узбекистан. Заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко отметил, что гости мероприятия смогут познакомиться с достопримечательностями и инфраструктурой этого государства, а также попробовать традиционное узбекское блюдо — плов.

Мы как организаторы форума гордимся, что страной-партнером в этом году выступает Узбекистан. Это страна с богатой историей и древними памятниками архитектуры. В последние годы множество россиян открывают для себя это туристическое направление, и оно продолжает набирать популярность. Гости форума смогут познакомиться с достопримечательностями, маршрутами, инфраструктурой Узбекистана, а также попробовать плов, приготовленный лучшими поварами Ташкента, — заявил Затынайко.

В марте 2022 году Россия и Узбекистан согласовали план мероприятий по наращиванию туристического потока между двумя странами. В рамках него планируют провести Год туризма, а также разработать и запустить трансграничный туристический маршрут «Великий Шелковый путь». Помимо этого, Узбекистан и Россия намереваются создать специальные туристические пакеты по линии фестивального, гастрономического, экстремального и других видов туризма, а также организовать ознакомительные туры для студентов.

Ранее стало известно, что форум «Путешествуй!» познакомит россиян с актуальными направлениями в сфере туризма. В рамках деловой программы мероприятия на сессии «Уникальный отдых, не выезжая из страны» представители туристической индустрии, блогеры и путешественники обсудят тренды и популярные маршруты этого сезона.