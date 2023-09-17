Родственники рассказали о мужчине, избившем жену тесаком в Москве SHOT: избивший жену тесаком мужчина стал странным после смерти родителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Родственники 41-летнего Паши́ Мамояна, который в ночь на 17 сентября избил супругу Фатиму тесаком и протаранил 20 авто на дорогах Москвы, рассказали Telegram-каналу SHOT, что странные изменения в поведении мужчины они начали отмечать после недавней смерти его родителей. Сейчас родные направляются в Москву из другого региона, чтобы помогать в восстановлении пострадавшей родственницы.

Двухлетняя дочь Фатимы и Паши, которая в момент ЧП находилась в автомобиле, передана органам полиции из отдела по делам несовершеннолетних. Позже родственники Фатимы планируют забрать ребенка к себе на время, пока его мать будет восстанавливаться от полученных травм.

При задержании полицейские не выявили у мужчины признаков алкогольного или наркотического опьянения. Родственники подтвердили, что Мамоян не пьет и не употребляет наркотики.

Мужчина напал на супругу в ночь на 17 сентября, когда они возвращались из Тамбова, где гостили у родственников, домой в Челябинскую область. После он начал таранить автомобили вдоль трассы М-4. Задержали Мамояна в подмосковном Ступино.