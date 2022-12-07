РЕН ТВ: отца Киркорова госпитализировали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из больниц в Москве с пневмотораксом (скоплением воздуха в подкожной клетчатке), передает РЕН ТВ. По информации телеканала, 90-летнему артисту вызвали скорую домой, а прибывшие медики решили направить его в стационар.

Подробности о состоянии здоровья артиста не известны. Его сын Филипп Киркоров не прокомментировал информацию о госпитализации.

Пневмоторакс опасен тем, что он может привести к полному поражению легкого.

Ранее художественного руководителя петербургского театра имени Веры Комиссаржевской Виктора Новикова госпитализировали в реанимацию. У заслуженного деятеля искусств РФ диагностировали инфаркт.

До этого 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали из-за того, что он неудачно упал на выходе из здания Госдумы. Депутата обнаружили без сознания, после чего его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.