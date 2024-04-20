Радостные прыжки яка Гаврюши в Московском зоопарке попали на видео В Московском зоопарке яка Гаврюшу выпустили бегать в обновленный вольер

Фото: t.me/svetlanaakulova1

В Московском зоопарке в вольере рыжего яка Гаврюши заменили грунт, ему уже удалось оценить его качество. Видео с животным, скачущим по своим владениям, в Telegram-канале опубликовала генеральный директор столичного зверинца Светлана Акулова. Она заметила, что обновленная площадка пришлась Гаврюше по душе.

Сегодня вернули Гаврюшу в его вольер после замены грунта. Радуется возможности размяться, — подписала видео Акулова.

На опубликованных кадрах Гаврюша скачет из одного конца вольера в другой, оставляя на пески следы от копыт. Когда сотрудник зоопарка подзывает яка, он откликается и прибегает.

Ранее в Московском зоопарке на фоне разыгравшегося в столице урагана рассказали, что обитателям зверинца есть где укрыться, согреться или охладиться. В учреждении объяснили, что животные традиционно реагируют на резкие изменения погоды не так резко, как люди.

Также стало известно, что знаменитые панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка переживают накрывший российскую столицу шторм во внутреннем вольере, вдали от непогоды. Что касается панды Жуи, то он 19 апреля долго гулял в уличном вольере, «но потом присмотрел грот в стене и там отдыхал».