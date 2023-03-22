Пытавшийся сделать селфи мужчина упал со второго этажа ГУМа

Фото: NEWS.ru

В Москве посетитель ГУМа упал со второго этажа здания после неудачного селфи, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина сел на перила и достал телефон, в этот момент наплечный рюкзак перевесил его, и он полетел вниз.

После падения мужчина приземлился на первом этаже ГУМа, возле фонтана. Он сломал себе крестец, сейчас пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского под присмотром врачей.

Ранее житель Электростали погиб, пытаясь спуститься с балкона по простыне. 34-летний мужчина употреблял алкоголь вместе со своей 36-летней сожительницей. В ходе разговора между ними возникла ссора. В ярости мужчина начал выбрасывать вещи женщины из окна шестого этажа и случайно выбросил связку ключей. Так как дверь не открывалась изнутри, мужчина решил связать простыни и спуститься с балкона. Однако в определенный момент что-то пошло не так: мужчина не смог удержаться и упал на асфальт. Соседка стала свидетелем инцидента и вызвала скорую помощь. Эдуард скончался до приезда врачей.

До этого в Санкт-Петербурге 17-летняя девушка вышла на общий балкон на 12-м этаже и запустила стрим. Прямо в ходе трансляции она упала с большой высоты. Из-за полученных травм она скончалась на месте.