«Проливные дожди и грозы»: метеоролог сделал прогноз на выходные в столице Метеоролог Шувалов: в выходные в столице ожидаются дожди и грозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идущие на Москву циклоны несут в себе достаточно большое количество осадков, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Также синоптик отметил, что в выходные в столице ожидаются кратковременные грозы.

В Москве заработал конвейер, который «поставляет» в столицу циклоны с юго-запада. Оба идущих в Москву циклона содержат в себе большое количество влаги, соответственно, в выходные будет достаточно дождливо. Также возможны кратковременные грозы. Столбик же термометра установится на отметке в 15–17 градусов, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своем Telegram-канале, что в Центральном регионе России 5–10 октября установится теплая погода. Он назвал этот период «старым бабьим летом». По словам синоптика, днем воздух может прогреваться до 10–15 градусов тепла.