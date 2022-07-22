Прокурор потребовал 14 лет колонии для юноши, устроившего взрыв в Серпухове

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Прокурор потребовал приговорить к 14 годам колонии строгого режима выпускника православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории монастыря 13 декабря 2021 года, сообщает корреспондент ТАСС из зала Серпуховского горсуда. Его просят признать виновным по ч. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества), ст. 222.1 и 222.3 УК РФ (незаконные изготовление и переноска оружия).

Путем частичного сложения наказаний прошу назначить ему общий срок наказания в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявила прокурор в прениях сторон.

13 декабря 2021 года в приходской школе при Серпуховском Владычном Введенском монастыре в Московской области сработало взрывное устройство. По предварительной информации, теракт устроил 18-летний воспитанник Владислав Струженков, который якобы имел конфликт с монахинями и педагогами. По другим данным, взаимоотношения были не напряжёнными, но юноша страдал проблемами со здоровьем, ему удалили щитовидную железу, из-за чего у него возникали суицидальные мысли. Погибших в результате ЧП не было, ранения и травмы получили 12 человек, в том числе сам нападавший, которому оторвало ногу.