Пожилая москвичка спустила шесть миллионов рублей на поиски хорошего мужа Москвичка отдала клубу знакомств почти шесть миллионов рублей, чтобы удачно выйти замуж

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Москвичка заплатила 5 миллионов 900 тысяч рублей клубу знакомств «Вместе навсегда», чтобы удачно выйти замуж, сообщает Telegram-канал SHOT. 59-летней женщине обещали изменить ее отношение к мужчинам и подобрать хорошую партию, но в итоге перестали выходить на связь.

По информации канала, клуб знакомств располагался в центре Москвы на Покровке и организовывал клиенткам свидания с подходящими кандидатами. Первый раз москвичка приехала в офис ровно два года назад и заключила договор на оказание услуг, после чего «Вместе навсегда» закрылся. Теперь организаторов ищет полиция.

2 мая американская компания Match Group сообщила о том, что принадлежащее ей приложение для знакомств Tinder окончательно уйдет из России к 30 июня 2023 года. Также о прекращении работы в России уже заявили сервисы знакомств Bumble, Badoo и Fruitz.

Позже источники в российской корпорации VK заявили, что компания создаст отечественный аналог популярного приложения для знакомств Tinder. Кроме того, семейный психолог Сергей Ланг дал совет, как найти пару без сайтов знакомств. Он предложил больше внимания уделять другим людям при общении вживую, особенно своим собеседникам, и чаще смотреть им в глаза.