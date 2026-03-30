30 марта 2026 в 18:31

Раскрыты детали пожара в яхт-клубе в Москве

Один человек пострадал при пожаре в яхт-клубе возле ЖК «Алые паруса» в Москве

В Москве в районе жилого комплекса «Алые паруса» произошел пожар в яхт-клубе, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. По информации источника, в результате возгорания пострадал один человек, огнем уничтожены три катера.

По данным SHOT, на месте происшествия загорелись яхты, пришвартованные к берегу и накрытые тентом. В момент возгорания людей на судах не было. Из-за пожара район Строгино накрыло густым дымом. Движение транспорта в этой части города затруднено.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса премиум-класса «Шагал», расположенного на одноименной набережной. Пламя охватило строительные материалы, а общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Очевидцы сообщили, что всю Автозаводскую улицу заполонил густой дым.

Прежде три человека погибли при пожаре в жилом доме на Николоямской улице. Следователи предположили, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

