Посол Армении в Москве приехал в МИД России

Посол Армении в России Гурген Арсенян прибыл в Министерство иностранных дел РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента. Причина визита армянского дипломата на данный момент неизвестна.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как автомобиль посла прибыл к диппредставительству и сам он вошел в здание. Никаких комментариев касательно визита ни от посольства, ни от ведомства пока не поступало.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что политические шаги Армении в адрес России напоминают действия Украины. Он напомнил, что Ереван борется с церковью, громит оппозицию, а также хочет запретить российские телеканалы.

До этого генеральный директор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что армянский мир сузится при отмене вещания российских телеканалов. По его словам, подобное решение приведет к негативным последствиям для информационного пространства страны.

Прежде замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что Москва выступает за сохранение дружественных отношений с Ереваном. Он отметил, что Россия заинтересована в обеспечении спокойствия внутри страны-партнера.