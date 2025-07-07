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07 июля 2025 в 15:50

Посол Армении в Москве приехал в МИД России

Гурген Арсенян Гурген Арсенян Фото: Алексей Никольский /РИА Новости

Посол Армении в России Гурген Арсенян прибыл в Министерство иностранных дел РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на собственного корреспондента. Причина визита армянского дипломата на данный момент неизвестна.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как автомобиль посла прибыл к диппредставительству и сам он вошел в здание. Никаких комментариев касательно визита ни от посольства, ни от ведомства пока не поступало.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что политические шаги Армении в адрес России напоминают действия Украины. Он напомнил, что Ереван борется с церковью, громит оппозицию, а также хочет запретить российские телеканалы.

До этого генеральный директор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что армянский мир сузится при отмене вещания российских телеканалов. По его словам, подобное решение приведет к негативным последствиям для информационного пространства страны.

Прежде замдиректора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк заявил, что Москва выступает за сохранение дружественных отношений с Ереваном. Он отметил, что Россия заинтересована в обеспечении спокойствия внутри страны-партнера.

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