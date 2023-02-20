После взрыва посылки в Новой Москве возбуждено уголовное дело

Фото: Прокуратура Москвы

По факту взрыва посылки в Троицке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Расследование взято на особый контроль ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ), — сказано в сообщении.

Взрыв произошел утром 20 февраля. В подарочной коробке с именем потерпевшей находились две бутылки с зажигательной смесью и детонатор. Девушка была доставлена в больницу с ожогами лица и левой кисти. Впоследствии она предположила, что подложить «подарок» мог бывший поклонник, который пытался ухаживать за девушкой в 2016–2017 годах, и караулил ее возле подъезда, несмотря на отказы. Это продолжалось несколько лет. В последний раз девушка видела сталкера в конце 2022 года, когда они уже прекратили общение.

Брат потерпевший Артемий добавил, что загоревшуюся коробку мог принести сосед пострадавшей Алины — Никита. Молодой человек подчеркнул, что вероятный злоумышленник живет с ними в одном населенном пункте и ведет себя неадекватно по отношению к окружающим.