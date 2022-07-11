Понедельник стал самым жарким днем с начала летнего сезона в Москве Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: 11 июля стал самым жарким днем года в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

В понедельник, 11 июля, воздух в Москве прогрелся до 32,8 градуса тепла, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что данный показатель температуры побил рекорд с начала лета, пишет ТАСС. До этого самый жаркий день в Москве зафиксировали 27 июня: тогда воздух прогрелся до 32,1 градуса тепла.

Сегодня самый жаркий день. Температура достигла 32,8 градуса. До этого самым жарким днем с начала года было 27 июня, когда воздух прогрелся до 32,1 градуса, — заявил Вильфанд.

По его словам, абсолютный рекорд был установлен 11 июля 1996 года: тогда столбик термометра в Москве поднялся до 35,6 градуса жары.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что в жару не рекомендуется употреблять прохладительные алкогольные коктейли. По его словам, они не освежают, но могут нарушить терморегуляцию и увеличить риск теплового удара. Он отметил, что на короткое время человек способен почувствовать облегчение от жары, однако потом ему станет только хуже.