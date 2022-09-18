Жителей Москвы предупредили о ветре с порывами до 22 м/с Метеоролог Шувалов: порывы ветра в начале рабочей недели будут достигать 22 м/с

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порывистый ветер со скоростью 22 м/с и проливные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 19 сентября, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что осадки продлятся вплоть до середины недели.

На предстоящей рабочей неделе самая ненастная погода будет в понедельник, как говорится, понедельник день тяжелый. Так, ожидается порывистый ветер в районе 20–22 метров в секунду, в связи с чем МЧС, очевидно, будет объявлять предупреждение. Также стоит ожидать и проливных дождей вплоть до середины недели, — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что в столичном регионе может выпасть до половины месячной нормы осадков. При этом столбики термометров будут показывать 13–15 градусов.



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