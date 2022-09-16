Психолог назвал неожиданный способ победить осеннюю депрессию Психолог Хорс: для победы над осенней депрессией нужно ей сдаться

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Чтобы победить осеннюю депрессию, нужно ей сдаться, рассказал в беседе с «Радио 1» клинический психолог Михаил Хорс. Врач утверждает, что осенний упадок — лишь биохимическая и притом нормальная реакция человеческого организма на то, что стало меньше солнца и тепла. По словам специалиста, восприятие осеннего снижения настроения как патологии приводит к психологическому напряжению, а потому человеку важно корректно воспринимать свои состояния со сниженной ресурсностью.

Важно не противоречить этому состоянию и признать, что это нормально: испытывать периодическое падение ресурсности. В этом нет ничего ужасного. Чтобы победить эту депрессию, нужно ей сдаться, — посоветовал психолог.

Хорс уточняет, что осень — это период сниженной эффективности у большинства людей, поэтому людям не стоит требовать от себя осенью прежней работоспособности. По словам психолога, вопрос стоит не в том, что делать, а в том, как думать о сезонной депрессии. И чем реалистичнее и спокойнее будут мысли человека о ней, тем меньше она будет его беспокоить.

Психолог Денис Хакимов ранее рассказал, что осенью из-за снижения иммунитета и сокращения светового дня многие люди замечают у себя признаки уныния и упадка сил. Побороть данное ощущение можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонин — с помощью фруктов и орехов.