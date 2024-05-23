Политолог Марков объяснил обыски у замначальника Генштаба ВС Шамарина Марков связал обыски у замначальника Генштаба Шамарина с чистками генералитета

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Обыски у замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина могут быть связаны с чистками высшего генералитета, предположил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Эксперт отметил, что о задержании Шамарина пока не известно.

Шамарин занимает высокую должность начальника главного управления связи и замначальника Генерального штаба армии России. Все это продолжение чистки высшего генералитета, — написал Марков.

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. До этого сообщалось, что Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски.

Это не первый случай арестов высокопоставленных военных в России. Ранее был арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов. 235-й гарнизонный военный суд принял такое решение в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей источники в правоохранительных органах не представили.