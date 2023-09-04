Полицейский прострелил голову посетителю бара в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Рошале пьяный мужчина выстрелил в голову посетителю местного бара на улице Октябрьской Революции, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, стрелявшим оказался сотрудник полиции. Началась проверка.

Уточняется, что инцидент произошел около четырех часов утра 3 сентября. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них произвел выстрел.

Пуля вошла в голову мужчине и вышла через ухо, — рассказал источник канала.

Пострадавшего госпитализировали. По имеющимся данным, он в коме.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали мужчину, который устроил стрельбу во дворе жилого комплекса «Измайловский лес». Это случилось после того, как он с приятелем поссорился с другой компанией. На видео он в пьяном состоянии просит полицейских не арестовывать его, поскольку в этот день у его ребенка день рождения.

В Нахабино полицейские ищут стрелка, который охотится на собак с пневматической винтовкой. Его случайной жертвой стала беременная женщина, которая гуляла со своим пуделем в поле у деревни Лобаново. Неизвестный выстрелил дважды и убежал. Одна из пуль попала женщине в ногу, она вызвала скорую.

После случившего пострадавшая обратилась в полицию и узнала, что ранее вблизи этой же деревни кто-то стрелял из пневматики по семье с ребенком.