Полицейские задержали более 30 участников драки на Москворецком рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции доставили в отделение свыше 30 участников массовой драки на Москворецком рынке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. По приезде на место конфликта сотрудники правоохранительных органов установили, что причиной драки стал конфликт на бытовой почве. В данный момент полицейские устанавливают личности участников потасовки, а также фиксируют количество пострадавших.

В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что конфликт на Москворецком рынке начался из-за ссоры клиента с продавцом. По итогам драки один из пострадавших был вынужден обратиться в травмпункт. Видео драки опубликовали очевидцы.

8 июля более 20 человек устроили массовую драку со стрельбой на Крутицком Валу в Москве. В Сети до сих пор нет информации о задержании участников конфликта.